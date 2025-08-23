Что будет с организмом, если есть лимон каждый день: 4 неожиданных эффекта

Лимон имеет множество полезных свойств для организма - как положительных, так и отрицательных. Можно ли его есть каждый день и что тогда будет с организмом?

РБК-Украина сообщает о 4 изменениях в организме, которые произойдут при ежедневном потреблении фрукта.

Помогает предотвратить образование камней в почках

В Корейском журнале урологии говорится, что камни в почках - это твердые отложения, состоящие из минералов, которые накапливаются в мочевыводящих путях и образуются в почках. Они поражают примерно 10% людей.

Вы можете предотвратить образование камней в почках, повысив уровень слабой кислоты. Лимоны содержат форму цитрата, называемую лимонной кислотой, которая помогает повысить уровень цитрата в моче.

Лимонная кислота связывается с кальцием в моче, помогая предотвратить перенасыщение мочи. Она также связывается с твердыми комками минералов, которые называются кристаллами оксалата кальция, предотвращая их рост и превращение в болезненные камни в почках.

По данным Национального фонда почек, ежедневное употребление 28 г концентрата лимонного сока, смешанного с водой, может помочь предотвратить образование камней в почках. Однако, этот способ может подойти не всем, поэтому во избежание нежелательных последствий, стоит сначала обратиться к врачу.

Поддерживает здоровье сердца

Согласно информации в журнале International Lournal of Molecular Sciences, лимоны богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.

Потребление достаточного количества витамина С защищает клетки от свободных радикалов, которые могут повредить клетки.

Лимоны содержат фенольные соединения - тип антиоксидантов, которые поддерживают здоровое кровяное давление, эндотелиальную функцию и уровень холестерина.

Исследование 2017 года показало, что большее количество фруктов и овощей связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака и смертности от всех причин.

Улучшает усвоение железа

Один лимон содержит более 30% суточной нормы витамина С, который, как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), важен для усвоения железа.

В частности, по информации Национального института здравоохранения США, витамин С помогает усваивать негемовое железо, которое содержится в растениях и продуктах, обогащенных железом, таких как хлеб и злаки.

Сочетание витамина С с пищевыми источниками железа помогает эффективнее усваивать железо. Это может быть особенно полезным, если вы веган или вегетарианец и потребляете преимущественно негемовое железо.

Предотвращает повреждение клеток

Исследования 20215 года показали, что цитрусовые богаты антиоксидантами и помогают предотвратить повреждение клеток, связанное с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, рак и хроническая обструктивная болезнь легких.

Пищевая ценность лимона

На сайте Министерства сельского хозяйства США говорится, что в одном лимоне без кожуры содержится:

калорий - 17

жир - 0,2 г

натрий - 1 мг

углеводы - 5 г

клетчатка - 1,6 г, или 6% от суточной нормы

добавленный сахар - 0 г

белок - 0,6 г

витамин С - 31 мг, или 34% от суточной нормы

Лимоны также содержат другие микроэлементы, такие как калий, витамин B6 и тиамин.

Риски от ежедневного употребления

Лимон, как правило, безопасен для употребления в количествах, которые обычно содержатся в еде и напитках.

В журнале Plos One говорится, что некоторые люди могут иметь чувствительность к цитрусовым. Возможные аллергические реакции варьируются от легких симптомов, таких как сыпь и зуд вокруг рта. Важно обратиться к врачу, если возникла аллергия на цитрусовые.

Также кислота в лимонах может разрушать зубную эмаль. Лучше всего полоскать рот чистой водой после употребления лимона.

Советы по употреблению лимона

Добавление немного лимона в рацион может помочь увеличить потребление витамина С и антиоксидантов для поддержания здоровья. Вот несколько советов, как безопасно есть больше лимонов: