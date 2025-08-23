Что будет с организмом, если есть лимон каждый день: 4 неожиданных эффекта
Лимон имеет множество полезных свойств для организма - как положительных, так и отрицательных. Можно ли его есть каждый день и что тогда будет с организмом?
РБК-Украина сообщает о 4 изменениях в организме, которые произойдут при ежедневном потреблении фрукта.
Помогает предотвратить образование камней в почках
В Корейском журнале урологии говорится, что камни в почках - это твердые отложения, состоящие из минералов, которые накапливаются в мочевыводящих путях и образуются в почках. Они поражают примерно 10% людей.
Вы можете предотвратить образование камней в почках, повысив уровень слабой кислоты. Лимоны содержат форму цитрата, называемую лимонной кислотой, которая помогает повысить уровень цитрата в моче.
Лимонная кислота связывается с кальцием в моче, помогая предотвратить перенасыщение мочи. Она также связывается с твердыми комками минералов, которые называются кристаллами оксалата кальция, предотвращая их рост и превращение в болезненные камни в почках.
По данным Национального фонда почек, ежедневное употребление 28 г концентрата лимонного сока, смешанного с водой, может помочь предотвратить образование камней в почках. Однако, этот способ может подойти не всем, поэтому во избежание нежелательных последствий, стоит сначала обратиться к врачу.
Поддерживает здоровье сердца
Согласно информации в журнале International Lournal of Molecular Sciences, лимоны богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.
Потребление достаточного количества витамина С защищает клетки от свободных радикалов, которые могут повредить клетки.
Лимоны содержат фенольные соединения - тип антиоксидантов, которые поддерживают здоровое кровяное давление, эндотелиальную функцию и уровень холестерина.
Исследование 2017 года показало, что большее количество фруктов и овощей связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака и смертности от всех причин.
Улучшает усвоение железа
Один лимон содержит более 30% суточной нормы витамина С, который, как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), важен для усвоения железа.
В частности, по информации Национального института здравоохранения США, витамин С помогает усваивать негемовое железо, которое содержится в растениях и продуктах, обогащенных железом, таких как хлеб и злаки.
Сочетание витамина С с пищевыми источниками железа помогает эффективнее усваивать железо. Это может быть особенно полезным, если вы веган или вегетарианец и потребляете преимущественно негемовое железо.
Предотвращает повреждение клеток
Исследования 20215 года показали, что цитрусовые богаты антиоксидантами и помогают предотвратить повреждение клеток, связанное с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, рак и хроническая обструктивная болезнь легких.
Пищевая ценность лимона
На сайте Министерства сельского хозяйства США говорится, что в одном лимоне без кожуры содержится:
- калорий -17
- жир - 0,2 г
- натрий - 1 мг
- углеводы - 5 г
- клетчатка - 1,6 г, или 6% от суточной нормы
- добавленный сахар - 0 г
- белок - 0,6 г
- витамин С - 31 мг, или 34% от суточной нормы
Лимоны также содержат другие микроэлементы, такие как калий, витамин B6 и тиамин.
Риски от ежедневного употребления
Лимон, как правило, безопасен для употребления в количествах, которые обычно содержатся в еде и напитках.
В журнале Plos One говорится, что некоторые люди могут иметь чувствительность к цитрусовым. Возможные аллергические реакции варьируются от легких симптомов, таких как сыпь и зуд вокруг рта. Важно обратиться к врачу, если возникла аллергия на цитрусовые.
Также кислота в лимонах может разрушать зубную эмаль. Лучше всего полоскать рот чистой водой после употребления лимона.
Советы по употреблению лимона
Добавление немного лимона в рацион может помочь увеличить потребление витамина С и антиоксидантов для поддержания здоровья. Вот несколько советов, как безопасно есть больше лимонов:
- добавьте лимонный сок или дольку лимона в воду или чай
- замаринуйте мясо, рыбу или тофу в лимонном соке и украсьте ломтиками лимона
- приготовьте салат с лимонной заправкой, чтобы улучшить усвоение негемового железа
- используйте лимон или лимонную цедру, чтобы добавить вкуса супам, крупам или выпечке
Вас может заинтересовать:
- 18 гениальных способов использования лимона в быту
- Названы 6 неочевидных преимуществ лимона, о которых вы могли не знать
- Как вода с лимоном может навредить организму
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.