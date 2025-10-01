В Конотопе прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"

В Конотопе Сумской области сегодня, 1 октября, местные жители услышали взрывы. По городу бьют оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации корреспондента РБК-Украина, в районе города фиксировали шум беспилотников. Затем там прогремела серия взрывов. Пока официальной информации от местных властей нет. В то же время Воздушные силы в 18:08 предупреждали, что в Сумской области заметили ударные беспилотники, которые направлялись в сторону Конотопа.