ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Конотопе прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"

Конотоп, Среда 01 октября 2025 18:30
UA EN RU
В Конотопе прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды" Иллюстративное фото: оккупанты атаковали Конотоп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Конотопе Сумской области сегодня, 1 октября, местные жители услышали взрывы. По городу бьют оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации корреспондента РБК-Украина, в районе города фиксировали шум беспилотников. Затем там прогремела серия взрывов.

Пока официальной информации от местных властей нет.

В то же время Воздушные силы в 18:08 предупреждали, что в Сумской области заметили ударные беспилотники, которые направлялись в сторону Конотопа.

Удар по Черниговской области

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Славутиче Киевской области.

В результате такой атаки часть жителей Черниговской области осталась без света.

Мэр Славутича Юрий Фомичев отметил, что целью атаки россиян стала подстанция №330. Город сейчас пытается перейти на другую подстанцию, но для этого нужно время.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конотоп Война в Украине Взрывы Дрони Атака дронов
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня