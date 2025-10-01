В Конотопе прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"
В Конотопе Сумской области сегодня, 1 октября, местные жители услышали взрывы. По городу бьют оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации корреспондента РБК-Украина, в районе города фиксировали шум беспилотников. Затем там прогремела серия взрывов.
Пока официальной информации от местных властей нет.
В то же время Воздушные силы в 18:08 предупреждали, что в Сумской области заметили ударные беспилотники, которые направлялись в сторону Конотопа.
Удар по Черниговской области
Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Славутиче Киевской области.
В результате такой атаки часть жителей Черниговской области осталась без света.
Мэр Славутича Юрий Фомичев отметил, что целью атаки россиян стала подстанция №330. Город сейчас пытается перейти на другую подстанцию, но для этого нужно время.
