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Кононенко з великим відривом програє кандидату від "Слуги народу"

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 08:32
Кононенко з великим відривом програє кандидату від "Слуги народу"
Фото: Ігор Кононенко (РБК-Україна)

За Дубінського проголосували 40,81% виборців, а за Кононенка - 12,00% виборців

За попередніми результатами виборів у Раду, народний депутат Ігор Кононенко з великим відривом програє кандидату від партії "Слуга народу" Олександру Дубінському. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, за Дубінського проголосували 40,81% виборців, а за Кононенка - 12,00% виборців. Відзначимо, що на одномандатному
виборчому окрузі №94 вже підраховано 85,29% протоколів.

Кононенко з великим відривом програє кандидату від &quot;Слуги народу&quot;

Зазначимо, що Ігор Кононенко - народний депутат 8-го скликання, перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенка". Є один з ключових бізнес-партнерів п'ятого президента України.

Олександр Дубінський - український журналіст, блогер, ведучий програми "Гроші" і керівник проекту "Українські сенсації" на телеканалі "1+1".

РБК-Україна писало, що народні депутати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють у новий склад Верховної ради після виборів в Раду.

Крім того, в Луганській області на виборчому окрузі №103 після підрахунку третини голосів брат Віктора Медведчука Сергій програє на позачергових виборах. 

Нагадаємо, що нардеп Борислав Розенблат програв округ кандидату від "Слуги народу". На окрузі №62 в Житомирській області переможцем став Ігор Герасименко ("Слуга народу").

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