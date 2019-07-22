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Нардеп Розенблат програв округ кандидату від "Слуги народу"

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 16:24
Нардеп Розенблат програв округ кандидату від "Слуги народу"
Фото: Борислав Розенбла

Розенблат посів лише четверте місце

Центральна виборча комісія за результатами парламентських виборів оприлюднила дані обробки 100% протоколів на окрузі №62 в Житомирській області. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Згідно з даними, переможцем став Ігор Герасименко ("Слуга народу"), який отримав 47,72% голосів. На сайті ЦВК зазначено, що Герасименко - пенсіонер 1984 року народження.

Народний депутат Борислав Розенблат отримав тільки 6,62% голосів і займає четверте місце.

Зазначимо, кандидати від партії "Слуга народу" можуть отримати близько 125 мандатів з 199 на мажоритарних округах. Зокрема, вони перемагають у всіх 13 округах міста Києва. Крім того, кандидати від партії Володимира Зеленського перемагають відомих екс-регіоналів. Так, в Запоріжжі програє В'ячеслав Богуслаєв, а в Одесі - Сергій Ківалов

Нагадаємо, в червні 2017 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило так звану "бурштинову схему", в яку були залучені двоє депутатів - Борислав Розенблат (БПП) і Максим Поляков ("Народний фронт"), які, за версією слідства, отримували хабарі на десятки тисяч доларів.

Вибори в Раду: ЦВК опрацював 70% протоколів Богуслаєв і Ківалов програють кандидатам від "Слуги народу"
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