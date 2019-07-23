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Кононенко с большим разрывом проигрывает кандидату от "Слуги народа"

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 08:32
Кононенко с большим разрывом проигрывает кандидату от "Слуги народа"
Фото: Игорь Кононенко (РБК-Украина)

За Дубинского проголосовали 40,81% избирателей, а за Кононенко - 12,00% избирателей

По предварительным результатам выборов в Раду, народный депутат Игорь Кононенко с большим отрывом проигрывает кандидату от партии "Слуга народа" Александру Дубинскому. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за Дубинского проголосовали 40,81% избирателей, а за Кононенко - 12,00% избирателей. Отметим, что на одномандатном
избирательном округе №94 уже подсчитано 85,29% протоколов. 

Кононенко с большим разрывом проигрывает кандидату от &quot;Слуги народа&quot;

Отметим, что Игорь Кононенко - народный депутат 8-го созыва, первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко". Он является одним из ключевых бизнес-партнеров пятого президента Украины.

Александр Дубинский - украинский журналист, блогер, ведущий программы "Гроші" и руководитель проекта "Українські сенсації" на телеканале "1+1".

Напомним, РБК-Украина писало, что народные депутаты Михаил и Дмитрий Добкины также не попадают в новый состав Верховной Рады после выборов в Раду.

Кроме того, в Луганской области на избирательном округе №103 после подсчета трети голосов брат Виктора Медведчука Сергей проигрывает на внеочередных выборах.

Напомним, что нардеп Борислав Розенблат проиграл округ кандидату от "Слуги народа". В округе №62 в Житомирской области победителем стал Игорь Герасименко ( "Слуга народа").

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