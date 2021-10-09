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США та ЄС розчаровані затримкою в обранні керівника САП

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Україна, Субота 09 жовтня 2021 14:11
США та ЄС розчаровані затримкою в обранні керівника САП Фото: США та ЄС вкрай невдоволені затримкою в обранні керівника САП
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Затримка підриває роботу антикорупційних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену на сторінці посольства США у Facebook.

"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

ЄС та США закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. "Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - зазначили в посольстві США.

Відзначимо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть вибрати керівництво САП, ДБР і БЕБ".

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