США та ЄС розчаровані затримкою в обранні керівника САП
Європейський союз та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Затримка підриває роботу антикорупційних органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену на сторінці посольства США у Facebook.
"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - йдеться в повідомленні.
ЄС та США закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. "Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - зазначили в посольстві США.
Відзначимо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.
У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть вибрати керівництво САП, ДБР і БЕБ".