США та ЄС розчаровані затримкою в обранні керівника САП

Європейський союз та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Затримка підриває роботу антикорупційних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену на сторінці посольства США у Facebook .

"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

ЄС та США закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. "Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - зазначили в посольстві США.

Відзначимо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.