Зеленський відреагував на затримку роботи комісії з обрання керівника САП

Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президент України заявив, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Twitter .

"Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом", - написав президент.

Нагадаємо, Європейський союз та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. "ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - йшлося в заяві.

Відзначимо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть вибрати керівництво САП, ДБР і БЕБ".