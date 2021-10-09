ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зеленський відреагував на затримку роботи комісії з обрання керівника САП

Новость на русском →
Україна, Субота 09 жовтня 2021 15:22
Зеленський відреагував на затримку роботи комісії з обрання керівника САП Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президент України заявив, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Twitter.

"Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом", - написав президент.
Зеленський відреагував на затримку роботи комісії з обрання керівника САП

Нагадаємо, Європейський союз та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. "ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - йшлося в заяві.

Відзначимо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть вибрати керівництво САП, ДБР і БЕБ".

Читайте РБК-Україна в Google News
САП Володимир Зеленський
NEWS
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця