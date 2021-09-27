ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комісія з відбору голови САП відновлює роботу. Через 2 місяці перерви

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 вересня 2021 12:28
Комісія з відбору голови САП відновлює роботу. Через 2 місяці перерви Фото: конкурс на голову САП (gp gov ua)
Автор: Олег Черниш

Комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір відновити роботу 27 вересня. Останнє її засідання було наприкінці липня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в комісії.

"Сьогодні має бути засідання комісії о 17:00. На жаль, дійсно, тривалий термін не було засідань", - зазначив співрозмовник.

Офіційна причина, чому комісія не збиралася майже 2 місяці, це "відсутність кворуму". На засіданні 27 вересня планується затвердити графік виконання практичного завдання конкурсантами та проведення з ними співбесід.

Це останній етап відбору. У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть вибрати керівництво САП, ДБР і БЕБ".

Читайте РБК-Україна в Google News
САП
NEWS
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
DAILY
Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад