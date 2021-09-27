Комісія з відбору голови САП відновлює роботу. Через 2 місяці перерви

Комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір відновити роботу 27 вересня. Останнє її засідання було наприкінці липня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в комісії.

"Сьогодні має бути засідання комісії о 17:00. На жаль, дійсно, тривалий термін не було засідань", - зазначив співрозмовник.

Офіційна причина, чому комісія не збиралася майже 2 місяці, це "відсутність кворуму". На засіданні 27 вересня планується затвердити графік виконання практичного завдання конкурсантами та проведення з ними співбесід.

Це останній етап відбору. У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.