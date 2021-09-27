Комісія з відбору голови САП відновлює роботу. Через 2 місяці перерви
Комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір відновити роботу 27 вересня. Останнє її засідання було наприкінці липня.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в комісії.
"Сьогодні має бути засідання комісії о 17:00. На жаль, дійсно, тривалий термін не було засідань", - зазначив співрозмовник.
Офіційна причина, чому комісія не збиралася майже 2 місяці, це "відсутність кворуму". На засіданні 27 вересня планується затвердити графік виконання практичного завдання конкурсантами та проведення з ними співбесід.
Це останній етап відбору. У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть вибрати керівництво САП, ДБР і БЕБ".