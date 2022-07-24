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Конкурс на керівника НАБУ: комісія обговорить план роботи 26 липня

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Київ, Неділя 24 липня 2022 20:06
Конкурс на керівника НАБУ: комісія обговорить план роботи 26 липня Фото: Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Комісія з обрання керівника Національного антикорупційного бюро планує обговорити план роботи вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова в ході телемарафону.

За його словами, комісія не могла почати свою роботу, оскільки один з її членів був також учасником комісії з обрання голови САП, і через однакових претендентів на посади міг виникнути конфлікт інтересів.

"Керівник САП обраний, кандидатура озвучена. Тому я думаю, що комісія з обрання керівника НАБУ може почати свою роботу", - заявив Немчінов.

Він додав, що у вівторок, 26 липня, планується провести нараду для того, щоб визначити завдання організації конкурсу.

Варто зауважити, що строк повноважень екс-керівника НАБУ Артема Ситника закінчився ще 17 квітня. Тоді бюро тимчасово очолив його заступник Гізо Углава.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив уряду організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ.

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Кабінет Міністрів України Україна НАБУ Олег Немчінов
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