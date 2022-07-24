Конкурс на керівника НАБУ: комісія обговорить план роботи 26 липня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова в ході телемарафону .

За його словами, комісія не могла почати свою роботу, оскільки один з її членів був також учасником комісії з обрання голови САП, і через однакових претендентів на посади міг виникнути конфлікт інтересів.

"Керівник САП обраний, кандидатура озвучена. Тому я думаю, що комісія з обрання керівника НАБУ може почати свою роботу", - заявив Немчінов.

Він додав, що у вівторок, 26 липня, планується провести нараду для того, щоб визначити завдання організації конкурсу.