Конкурс на керівника НАБУ: комісія обговорить план роботи 26 липня
Комісія з обрання керівника Національного антикорупційного бюро планує обговорити план роботи вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова в ході телемарафону.
За його словами, комісія не могла почати свою роботу, оскільки один з її членів був також учасником комісії з обрання голови САП, і через однакових претендентів на посади міг виникнути конфлікт інтересів.
"Керівник САП обраний, кандидатура озвучена. Тому я думаю, що комісія з обрання керівника НАБУ може почати свою роботу", - заявив Немчінов.
Він додав, що у вівторок, 26 липня, планується провести нараду для того, щоб визначити завдання організації конкурсу.
Варто зауважити, що строк повноважень екс-керівника НАБУ Артема Ситника закінчився ще 17 квітня. Тоді бюро тимчасово очолив його заступник Гізо Углава.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив уряду організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.