Конкурс на руководителя НАБУ: комиссия обсудит план работы 26 июля
Комиссия по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро планирует обсудить план работы уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова в ходе телемарафона.
По его словам, комиссия не могла начать свою работу, поскольку один из ее членов был также участником комиссии по избранию главы САП, и из-за одинаковых претендентов на должности мог возникнуть конфликт интересов.
"Руководитель САП избран, кандидатура озвучена. Поэтому я думаю, что комиссия по избранию руководителя НАБУ может начать свою работу", - заявил Немчинов.
Он добавил, что во вторник, 26 июля, планируется провести совещание для того, чтобы определить задачи организации конкурса.
Стоит заметить, что срок полномочий экс-руководителя НАБУ Артема Сытника истек еще 17 апреля. Тогда бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правительству организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя НАБУ.
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