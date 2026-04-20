OnePlus представила Ace 6 Ultra с магнитным геймпадом: как выглядит смартфон-трансформер

Компания OnePlus официально раскрыла подробности о своем новом игровом флагмане Ace 6 Ultra и сопутствующем аксессуаре - контроллере OnePlus Strix G15. Устройство нацелено на полную замену портативных приставок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OnePlus в Weibo.

Главной особенностью Ace 6 Ultra стал съемный геймпад. Разработчики отмечают, что девайс "кардинально меняет опыт мобильного гейминга".

Характеристики новинки:

- кнопки и триггеры имеют частоту опроса 1000 Гц и задержку всего 1,8 мс, что быстрее большинства обычных геймпадов. Эргономика - геймпад имеет закругленные ручки для удобного хвата во время многочасовых сессий.

OnePlus Ace 6 Ultra в сочетании с геймпадом OnePlus Gun God (фото: OnePlus)

Топовое железо

Смартфон спроектирован так, чтобы поддерживать стабильный FPS в самых тяжелых тайтлах 2026 года:

Процессор Dimensity 9500 - новейший чип от MediaTek, который по производительности опережает большинство актуальных флагманов. Магнитное охлаждение - на заднюю панель крепится активный кулер с вентилятором, который напрямую охлаждает процессор через специальный коннектор.

- новейший чип от MediaTek, который по производительности опережает большинство актуальных флагманов. Магнитное охлаждение - на заднюю панель крепится активный кулер с вентилятором, который напрямую охлаждает процессор через специальный коннектор.

OnePlus Ace 6 Ultra (фото: OnePlus)

Рекордная батарея и быстрая зарядка

Благодаря кремниево-углеродной технологии OnePlus вместила в смартфон аккумулятор емкостью 8500 мА-ч. Что получил смартфон:

Эргономичный порт - разъем USB-C расположен так, чтобы кабель не мешал держать устройство горизонтально во время игры.

OnePlus Ace 6 Ultra поступит в продажу в конце апреля. Ожидается, что на глобальном рынке модель может появиться под названием OnePlus 14R или как специальная игровая версия серии Nord.