OnePlus представила Ace 6 Ultra с магнитным геймпадом: как выглядит смартфон-трансформер
Компания OnePlus официально раскрыла подробности о своем новом игровом флагмане Ace 6 Ultra и сопутствующем аксессуаре - контроллере OnePlus Strix G15. Устройство нацелено на полную замену портативных приставок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OnePlus в Weibo.
Главной особенностью Ace 6 Ultra стал съемный геймпад. Разработчики отмечают, что девайс "кардинально меняет опыт мобильного гейминга".
Характеристики новинки:
- Механический отклик - кнопки и триггеры имеют частоту опроса 1000 Гц и задержку всего 1,8 мс, что быстрее большинства обычных геймпадов.
- Эргономика - геймпад имеет закругленные ручки для удобного хвата во время многочасовых сессий.
OnePlus Ace 6 Ultra в сочетании с геймпадом OnePlus Gun God (фото: OnePlus)
Топовое железо
Смартфон спроектирован так, чтобы поддерживать стабильный FPS в самых тяжелых тайтлах 2026 года:
- Дисплей 165 Гц - 6,8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K и оптимизацией под плавность кадров без просадок.
- Процессор Dimensity 9500 - новейший чип от MediaTek, который по производительности опережает большинство актуальных флагманов.
- Магнитное охлаждение - на заднюю панель крепится активный кулер с вентилятором, который напрямую охлаждает процессор через специальный коннектор.
OnePlus Ace 6 Ultra (фото: OnePlus)
Рекордная батарея и быстрая зарядка
Благодаря кремниево-углеродной технологии OnePlus вместила в смартфон аккумулятор емкостью 8500 мА-ч. Что получил смартфон:
- Автономность - такой емкости хватит на целый день непрерывного гейминга на высоких настройках.
- Быструю зарядку 100 Вт - несмотря на огромный объем, гаджет заряжается до 100% менее чем за час.
- Эргономичный порт - разъем USB-C расположен так, чтобы кабель не мешал держать устройство горизонтально во время игры.
OnePlus Ace 6 Ultra поступит в продажу в конце апреля. Ожидается, что на глобальном рынке модель может появиться под названием OnePlus 14R или как специальная игровая версия серии Nord.
April 20, 2026