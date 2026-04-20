OnePlus представила Ace 6 Ultra с магнитным геймпадом: как выглядит смартфон-трансформер

10:37 20.04.2026 Пн
2 мин
OnePlus готовит новое решение для геймеров: Ace 6 Ultra не просто получил топовое железо, а научился становиться полноценной ручной консолью
aimg Ольга Завада
OnePlus презентовал новый игровой флагман (коллаж: РБК-Украина)

Компания OnePlus официально раскрыла подробности о своем новом игровом флагмане Ace 6 Ultra и сопутствующем аксессуаре - контроллере OnePlus Strix G15. Устройство нацелено на полную замену портативных приставок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OnePlus в Weibo.

Больше интересного: Honor рассекретила новые смартфоны-флагманы: похожи на iPhone, но с интересными фишками

Главной особенностью Ace 6 Ultra стал съемный геймпад. Разработчики отмечают, что девайс "кардинально меняет опыт мобильного гейминга".

Характеристики новинки:

  • Механический отклик - кнопки и триггеры имеют частоту опроса 1000 Гц и задержку всего 1,8 мс, что быстрее большинства обычных геймпадов.
  • Эргономика - геймпад имеет закругленные ручки для удобного хвата во время многочасовых сессий.

OnePlus Ace 6 Ultra в сочетании с геймпадом OnePlus Gun God (фото: OnePlus)

Топовое железо

Смартфон спроектирован так, чтобы поддерживать стабильный FPS в самых тяжелых тайтлах 2026 года:

  • Дисплей 165 Гц - 6,8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K и оптимизацией под плавность кадров без просадок.
  • Процессор Dimensity 9500 - новейший чип от MediaTek, который по производительности опережает большинство актуальных флагманов.
  • Магнитное охлаждение - на заднюю панель крепится активный кулер с вентилятором, который напрямую охлаждает процессор через специальный коннектор.

OnePlus Ace 6 Ultra (фото: OnePlus)

Рекордная батарея и быстрая зарядка

Благодаря кремниево-углеродной технологии OnePlus вместила в смартфон аккумулятор емкостью 8500 мА-ч. Что получил смартфон:

  • Автономность - такой емкости хватит на целый день непрерывного гейминга на высоких настройках.
  • Быструю зарядку 100 Вт - несмотря на огромный объем, гаджет заряжается до 100% менее чем за час.
  • Эргономичный порт - разъем USB-C расположен так, чтобы кабель не мешал держать устройство горизонтально во время игры.

OnePlus Ace 6 Ultra поступит в продажу в конце апреля. Ожидается, что на глобальном рынке модель может появиться под названием OnePlus 14R или как специальная игровая версия серии Nord.

Еще больше интересного:

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы