Конкурент республиканцев: Илон Маск создал собственную политическую партию

Конфликт Маска с Трампом

В июне Илон Маск резко высказывался против законопроекта президента США Дональда Трампа по налоговой и бюджетной политике, назвав его формой "долгового рабства". По его убеждению, этот документ усилит рост государственного долга США.

Несмотря на это, на днях обе палаты Конгресса приняли документ после настойчивых контактов Белого дома с республиканцами.

4 июля Трамп подписал документ во время публичной церемонии по случаю Дня независимости.

В начале июня Маск осудил инициативу Трампа, назвав ее "отвратительной", обвинил его в неблагодарности и подчеркнул, что без его финансовой поддержки, политик не выиграл бы выборы. В ответ Трамп назвал бизнесмена "сумасшедшим".

В ответ на эскалацию конфликта Трамп публично заявил, что одним из самых эффективных шагов по уменьшению государственных расходов было бы прекращение сотрудничества правительства с компаниями Маска.

После эмоционального обмена обвинениями, 11 июня Маск несколько смягчил позицию и признал, что "переборщил" с критикой президента. А на следующий день предприниматель снизил градус публичных заявлений после серии разговоров с представителями высшего руководства.

Однако в начале июля Маск снова начал критиковать Трампа и его команду.

В частности, бизнесмен анонсировал создание политической партии в случае принятия бюджетного законопроекта.

В ответ президент пригрозил бизнесмену депортацией домой в Южную Африку.

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