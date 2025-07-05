Трамп подписал резонансный "мегазаконопроект" о налогах и расходах

Президент США Дональд Трамп подписал закон о налогах и расходах. Документ содержит ряд приоритетов, которые политик продвигал в своей предвыборной кампании, но которые критикуют эксперты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома и издание Bloomberg .

Президент подписал закон во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости США 4 июля.

"Это действительно - обещания даны, обещания выполнены", - сказал Трамп перед подписанием документа на открытой церемонии, которой предшествовал пролет истребителей F-35 ВВС США.

Он также назвал законопроект "самой большой победой на сегодня".

Сомнительный успех

Бюджетный законопроект объемом 3,4 трлн долларов, предусматривает продление налоговых льгот, временные новые налоговые послабления для работников, получающих "чаевые", а также финансирование мер по борьбе с нелегальной миграцией.

В Bloomberg убеждены, что этот закон стал большой политической победой для президента, второй срок которого до сих пор характеризовался преимущественно исполнительными, а не законодательными инициативами.

Закон усиливает влияние Трампа на Республиканскую партию, лидеры которой на Капитолийском холме обеспечили прохождение законопроекта через Палату представителей и Сенат на этой неделе.

Чтобы успеть до установленной им даты 4 июля, Трамп лично проводил телефонные переговоры и приглашал некоторых законодателей в Белый дом, оказывая давление на ключевых сомнительных членов Конгресса.

Республиканские лидеры в Конгрессе преодолели минимальные преимущества в голосах, единственное сопротивление со стороны демократов и возражения со стороны фискальных консерваторов и умеренных, чтобы принять законопроект до установленного президентом срока, который совпал с празднованием Дня независимости.

Долгосрочные последствия

Впрочем, как отмечает Bloomberg, этот законодательный успех связан с политическими рисками как для президента, так и для Республиканской партии, последствия которых могут ощущаться на протяжении многих лет.

Бюджетный пакет предусматривает существенное сокращение финансирования и новые административные ограничения для программ помощи по питанию и здравоохранению, которые составляют социальную поддержку для работающих и безработных американцев.

По оценкам независимого Бюджетного управления Конгресса, эти изменения приведут к потере медицинского страхования по программе Medicaid примерно для 11,8 млн американцев. Некоторые эксперты предупреждают, что сокращение выплат для больниц могут привести к закрытию медицинских учреждений в сельской местности.

Кроме того, эти сокращения привели к снижению общественной поддержки плана Трампа - по последним опросам, он является непопулярным среди населения.

Некоторые сенаторы-республиканцы предупреждают, что партия может столкнуться с электоральным ответом на выборах. Демократы уже пообещали использовать этот законопроект как аргумент против республиканцев в предвыборной кампании перед предстоящими промежуточными выборами.

Трамп и его сторонники назвали законопроект толчком к экономическому возрождению, игнорируя беспристрастные прогнозы, согласно которым пакет приведет к росту государственного долга.

"Наша страна экономически взлетит, как ракета", - заявил Трамп, отвергая результаты соцопросов, свидетельствующие о непопулярности закона.