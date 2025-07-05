Конкурент республіканців: Ілон Маск оголосив про створення політичної партії

Конфлікт Маска з Трампом

У червні Ілон Маск різко висловлювався проти законопроекту президента США Дональда Трампа щодо податкової та бюджетної політики, назвавши його формою "боргового рабства". На його переконання, цей документ посилить зростання державного боргу США.

Незважаючи на це, днями обидві палати Конгресу ухвалили документ після наполегливих контактів Білого дому з республіканцями.

4 липня Трамп підписав документ під час публічної церемонії з нагоди Дня незалежності.

На початку червня Маск засудив ініціативу Трампа, назвавши її "огидною", звинуватив його у невдячності й наголосив, що без його фінансової підтримки, політик не виграв би вибори. У відповідь Трамп назвав бізнесмена "божевільним".

У відповідь на ескалацію конфлікту Трамп публічно заявив, що одним із найефективніших кроків щодо зменшення державних витрат було б припинення співпраці уряду з компаніями Маска.

Після емоційного обміну звинуваченнями, 11 червня Маск дещо пом’якшив позицію та визнав, що "переборщив" із критикою президента. А наступного дня підприємець знизив градус публічних заяв після серії розмов із представниками найвищого керівництва.

Однак на початку липня Маск знову почав критикувати Трампа і його команду.

Зокрема, бізнесмен анонсував створення політичної партії в разі ухвалення бюджетного законопроекту.

У відповідь президент пригрозив бізнесмену депортацією додому в Південну Африку.

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