Маск пригрозил создать партию в случае одобрения законопроекта Трампа

В своем комментарии бизнесмен призвал Конгресс не утверждать президентский законопроект о налогах и расходах.

"Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за самое большое увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году - если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", - написал Маск.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.