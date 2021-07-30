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У Конгресі США підтримали введення санкцій проти "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

Нижня палата Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить вводити санкції проти "Північного потоку-2". Конгресмени підтримали законопроєкт про фінансування Держдепартаменту у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Bloomberg Government Джека Фітцпатріа в Twitter.

За прийняття документа проголосували 217 конгресменів, проти - 212. Законопроект серед іншого передбачає введення заходу, який має заблокувати право президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

На початку місяця цю поправку до законопроекту про закордонні витрати федерального уряду затвердив комітет з асигнувань Палати представників.

Її автором стала конгресмен-демократ від штату Огайо Марсі Каптур.

"Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш сигнал і зробить пріоритетним питанням європейську енергетичну безпеку", - заявила вона.

Щоб заборона на скасування санкцій проти "Північного потоку-2" була затверджена, законопроект має схвалити Сенат, а потім - підписати президент.

Нагадаємо, документ також передбачає збільшення фінансової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проект загрожує безпеці України і всієї Європи.

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Північний потік-2Санкції