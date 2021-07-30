У Конгресі США підтримали введення санкцій проти "Північного потоку-2"

За прийняття документа проголосували 217 конгресменів, проти - 212. Законопроект серед іншого передбачає введення заходу, який має заблокувати право президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

На початку місяця цю поправку до законопроекту про закордонні витрати федерального уряду затвердив комітет з асигнувань Палати представників.

Її автором стала конгресмен-демократ від штату Огайо Марсі Каптур.

"Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш сигнал і зробить пріоритетним питанням європейську енергетичну безпеку", - заявила вона.

Щоб заборона на скасування санкцій проти "Північного потоку-2" була затверджена, законопроект має схвалити Сенат, а потім - підписати президент.