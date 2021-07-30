В Конгрессе США поддержали введение санкций против "Северного потока-2"

За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против - 212. Законопроект среди прочего подразумевает введение меры, которая должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В начале месяца эту поправку к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства утвердил комитет по ассигнованиям палаты представителей.

Ее автором стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур.

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", - заявила она.

Чтобы запрет на отмену санкций против "Северного потока-2" был утвержден, законопроект должен одобрить Сенат, а затем - подписать президент.