Палата представників США схвалила збільшення фінансової допомоги Україні

Палата представників США проголосувала за збільшення розміру фінансової допомоги Україні. Також американські парламентарії підтримали поправки до санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США .

Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, яка повинна бути виділена на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм становить не менше 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн доларів більше, ніж у поточному році.

"Із зазначеного кошторису 125 млн доларів будуть виділені на цілі безпеки України за статтею "міжнародне військове фінансування", що на 10 млн доларів більше, ніж у 2021", - уточнили в посольстві.

Для вступу в силу законопроєкт повинен бути узгоджений і схвалений Сенатом США, а також підписаний президентом США.