Конгрес США проголосував за імпічмент Трампа

Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Украина.

За першу статтю - зловживання владою - проголосували 230 конгресменів тз необхідних 216.

Друга стаття - перешкоджання роботі Конгресу - набрала 229 голосів при необхідних 216.

Тепер пакет документів направлять до верхньої палати американського парламенту - Сенат. Для того, щоб відправити Трампа у відставку, буде потрібно дві третини голосів сенаторів.

Нагадаємо, 18 грудня Палата представників Конгресу США проводить засідання, в ході якого вирішиться чи буде імпічмент американському президентові Дональду Трампу.

10 грудня демократи Палати представників США висунули два звинувачення президента Трампу. Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу Сполучених Штатів.

Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту президента до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.