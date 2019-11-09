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У Конгресі повідомили, коли завершать процедуру імпічменту Трампа

Новини » В світі     09.11.2019 - 10:49
У Конгресі повідомили, коли завершать процедуру імпічменту Трампа
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

З початку 2020 року Конгрес хоче передати розгляд імпічменту Трампа в Сенат

Процедуру імпичменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. Про це повідомляє The Hill.

Повідомляється, що демократи Палати представників Конгресу США, які займаються розслідуванням імпічменту Трампа, перейшли до другого етапу розслідування - обґрунтування необхідності імпічменту американської громадськості.

"Палата повинна встановити для себе мету вирішення цього питання в комітеті по розвідці і закордонних справах і нагляду, а також у Судовому комітеті до Різдва. Це жорсткий графік. Але це реалістичний графік, враховуючи, де ми знаходимося і всю роботу, яка була виконана до цих пір", - повідомив член комітету з розвідки Палати представників США Денні Хек.

Після завершення розслідування в Конгресі, питання імпічменту Трампа буде розглядатися в Сенаті. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.

Нагадаємо, наступного тижня в США почнуться відкриті слухання у справі про розслідування імпічменту президента Трампа. У середу, 13 листопада, публічні свідчення дадуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря Джордж Кент, а в п'ятницю, 15 листопада, екс-посол Америки в Києві Марі Йованович.

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