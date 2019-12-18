У Конгресі США почалося засідання у справі про імпічмент Трампа

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу

Палата представників США початку засідання, на якому планується винести імпічмент американському президентові Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують президента США. Голова палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала імпічмент "одним з найбільш урочистих повноважень, наданих Конституцією", і закликала всіх членів нижньої палати "бути готовими для історичного голосування".

Нагадаємо, 10 грудня демократи Палати представників США висунули два звинувачення президента Трампу. Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту президента до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.