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Трамп порушив Конституцію США, - Пелосі

Новини » Політика     18.12.2019 - 20:01
Трамп порушив Конституцію США, - Пелосі
Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

За її словами, Трамп не залишив законодавцям вибору, окрім як почати процедуру імпічменту щодо

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі вважає "встановленим фактом" те, що президент Дональд Трамп порушив конституцію США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідну заяву Пелосі зробила на початку шестигодинних дебатів щодо імпічменту в нижній палаті американського законодавчого органу.

За її словами, глава Білого дому не залишив законодавцям вибору, окрім як почати процедуру імпічменту.

"Це факт, що президент є постійною загрозою нашій національній безпеці та чесності наших виборів, основою нашої демократії", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, 18 грудня Палата представників Конгресу США проводить засідання, в ході якого вирішиться буде імпічмент американському президентові Дональду Трампу.

10 грудня демократи Палати представників США висунули два звинувачення президента Трампу. Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу Сполучених Штатів.

Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту президента до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
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