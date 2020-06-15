Конгрес США продемонстрував, що вони непохитні в підтримці України, - експерт

Фото: Конгрес США (Alexander Drago)

На думку експерта, Вашингтон та НАТО досить оригінально "привітали" РФ з Днем Росії

Цього року Вашингтон та НАТО досить оригінально "привітали" РФ з Днем Росії. Пакет безпекової допомоги Україні з боку Конгресу США продемонстрував Кремлю, що вони залишаються непохитними у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це написав політолог Олег Лісний на своїй сторінці в Facebook.

"Крім того, у День Росії Україні було надано статус члена Програми розширених можливостей НАТО (це передбачає обмін розвідувальними даними з Альянсом; допуск до актуальної інформації, що ухвалюється НАТО; до консультацій, сертифікації, участі в навчаннях, підготовці, оперативного планування та оцінки обстановки. Крім того військовослужбовці ЗСУ зможуть брати участь у роботі керівних органів НАТО). І головне, що в такий приємний для України спосіб Сполучені штати та Альянс вкотре продемонстрували Кремлю, що вони залишаються непохитними у підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у межах її міжнародно визнаних кордонів", - написав експерт.

Нагадаємо, заявку на участь у партнерстві розширених можливостей НАТО Україна подала рівно 5 місяців тому - 15 січня.

За словами президента Володимира Зеленського, статус Партнера розширених можливостей НАТО дозволить Україні та Альянсу краще взаємодіяти заради спільної безпеки. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook додав, що для держави це надзвичайно важливо.

Серед іншого, участь у програмі EOP передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади в штаб-квартирі або в структурах НАТО.

Подальшим кроком, ймовірно, стане надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО, за словами українських дипломатів, для цього потрібно схвалення всіх союзників.

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Автор: РБК-Україна