Україна просить партнерство розширених можливостей у НАТО

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Водночас ця програма не є заміною плану дій щодо членства в Альянсі

Влада України просить Північноатлантичний альянс (НАТО) надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що влада України просить НАТО перейти на новий рівень співпраці та водночас ця програма не є заміною плану дій щодо членства в Альянсі.

"В рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна", - йдеться у повідомленні.

За словами українського віце-прем'єра Дмитра Кулеба, передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі або в структурах НАТО.

"Ми дуже сподіваємося, що Альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав Кулеба.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провів спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї український президент заявив, що ефективні реформи є запорукою членства України в НАТО і українська влада прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом. Він заявляв, що першим пріоритетом нового формату відносин стане перехід української армії на натівські стандарти.