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Надання Україні ПДЧ в НАТО узгоджене, потрібно лише тактичне рішення союзників, - МЗС

Новини » Політика     25.05.2020 - 22:13
Надання Україні ПДЧ в НАТО узгоджене, потрібно лише тактичне рішення союзників, - МЗС
Фото: засідання Комісії Україна-НАТО в Брюселі (flickr.com nato)

Для подальшої співпраці Північноатлантичний альянс висуває Україні низку вимог

Питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО принципово узгоджене вже давно. На сьогоднішній день союзникам треба прийняти лише тактичне рішення.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

Для подальшого руху у цьому напрямку Північноатлантичний альянс висуває Україні низку вимог, серед яких - відчутний прогрес у реформуванні сектору безпеки й оборони.

"Успіхи та прогрес на цьому напрямку ми розглядаємо як наш поступ до Плану дій щодо членства в НАТО, який давно вже перебуває на нашому горизонті. Питання надання Україні Плану дій щодо членства принципово узгоджене в НАТО вже давно, і на сьогоднішній день союзникам треба прийняти лише тактичне рішення", - заявив Божок.

За його словами, важливими зі стратегічної точки зору для подальшого наближення України до членства в НАТО є питання, пов'язані з реформою сектору безпеки й оборони, в тому числі сектору розвідки, Міністерства оборони, Збройних сил України, ОПК.

"Ми, по суті, вже перевели наше оборонне відомство на стандарти НАТО. Нам залишається здійснити ще кілька кроків з метою втілення в Генеральному штабі Збройних сил України так званої J-структури, яка притаманна всім країнам-членам НАТО. Але це вже більше технічне, ніж політичне питання. Політичні кроки вже були зроблені: відповідний закон ухвалений, Президент його підписав, тобто тут ми дійсно демонструємо серйозний прогрес", - додав заступник глави МЗС.

Нагадаємо, Україна подала заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО ще у 2008 році.

На початку 2020 року Україна також подала заявку на участь у програмі партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна може вступити в НАТО, попри існуючу окупацію Криму та Донбасу.

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Автор: Роман Калиниченко

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