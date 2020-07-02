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Конгрес США схвалив санкції проти Китаю через автономії Гонконгу

Новини » Політика     02.07.2020 - 20:31
Конгрес США схвалив санкції проти Китаю через автономії Гонконгу
Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)

Законопроект передбачає введення санкцій проти банків, які ведуть справи з китайськими чиновниками

Сенат США одноголосно затвердив законопроект про санкції проти Китаю. Таке рішення було прийнято через прийняття китайським урядом закону про національну безпеку Гонконгу.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроект передбачає введення санкцій проти банків, які ведуть справи з китайськими чиновниками, які пов'язані з прийняттям закону про національну безпеку Гонконгу.

Напередодні законопроект пройшов Палату представників Конгресу США без заперечень. Документ спрямований в Білий дім на підпис президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що прийнятий Китаєм закон про нацбезпеку Гонконгу є "зрадою".

Крім того, Китай прийняв закон про нацбезпеку Гонконгу, який фактично позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Конгресс СШАСанкціїКитай
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