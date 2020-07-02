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Закон Китаю про нацбезпеку Гонконгу є "зрадою", - Пенс

Новини » Політика     02.07.2020 - 18:14
Закон Китаю про нацбезпеку Гонконгу є "зрадою", - Пенс
Фото: Майк Пенс (flickr.com)

За словами віце президента США, китайський закон є неприйнятним для волелюбних людей у всьому світі

Прийнятий Китаєм закон про національну безпеку Гонконгу є "зрадою". Також закон є неприйнятним для волелюбних людей у всьому світі.

Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, передає Reuters.

"Закон "Про національну безпеку", який Китай прийняв і тепер нав'язує Гонконгу, - це зрада міжнародної угоди, яку вони підписали, і у загальному підсумку це неприйнятно для волелюбних людей у всьому світі", - заявив він.

Нагадаємо, Китай прийняв закон про нацбезпеку Гонконгу, який фактично позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

Крім того, Сенат США прийняв закон, який передбачає накладення санкцій на окремі особи та компанії Китаю, підтримують обмеження автономії Гонконгу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Майк ПенсГонконгСполучені Штати АмерикиКитай
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