ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Конгресс США одобрил санкции против Китая из-за автономии Гонконга

Новости » Политика     02.07.2020 - 20:31
Конгресс США одобрил санкции против Китая из-за автономии Гонконга
Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)

Законопроект предусматривает введение санкций против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками

Сенат Соединенных Штатов единогласно утвердил законопроект о санкциях против Китая. Такое решение было принято из-за принятия китайским правительством закона о национальной безопасности Гонконга.

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предусматривает введение санкций против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками, которые связаны с принятием закона о национальной безопасности Гонконга.

Накануне законопроект прошел Палату представителей Конгресса США без возражений. Документ направлен в Белый дом на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что принятый Китаем закон о нацбезопасности Гонконга является "предательством".

Кроме того, Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга, который фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Конгресс СШАСанкцииКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь