США домовляються з партнерами про ембарго на російську нафту, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати працюють зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російської нафти. Таким чином, Білий дім намагається додатково покарати Росію за війну в Україні.

"Я вчора розмовляв телефоном з президентом та іншими членами кабінету міністрів саме на цю тему (ембарго на російську нафту, - ред.), і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, при цьому переконавшись, що на світових ринках як і раніше є відповідні поставки нафти", - заявив Блінкен.

Безпрецедентний крок у вигляді санкцій проти експорту нафти, швидше за все, призведе до різкого стрибка цін, що завдасть болючого удару по споживачам у всьому світі, оскільки Росія є другим у світі виробником нафти.

Хоча США споживають дуже мало російської нафти - в грудні імпорт нафти з Росії склав всього 90 тисяч барелів на день - взаємопов'язаний світовий ринок означає, що потрясіння в поставках в одній частині світу можуть вплинути на ціни всюди.