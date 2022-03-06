США домовляються з партнерами про ембарго на російську нафту, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати працюють зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російської нафти. Таким чином, Білий дім намагається додатково покарати Росію за війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я вчора розмовляв телефоном з президентом та іншими членами кабінету міністрів саме на цю тему (ембарго на російську нафту, - ред.), і зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, при цьому переконавшись, що на світових ринках як і раніше є відповідні поставки нафти", - заявив Блінкен.
Безпрецедентний крок у вигляді санкцій проти експорту нафти, швидше за все, призведе до різкого стрибка цін, що завдасть болючого удару по споживачам у всьому світі, оскільки Росія є другим у світі виробником нафти.
Хоча США споживають дуже мало російської нафти - в грудні імпорт нафти з Росії склав всього 90 тисяч барелів на день - взаємопов'язаний світовий ринок означає, що потрясіння в поставках в одній частині світу можуть вплинути на ціни всюди.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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