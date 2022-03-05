Більшість американців підтримують безпольотну зону над Україною та бойкот російської нафти, - опитування

Переважна більшість жителів США підтримують створення "безпольотних зон" над Україною для захисту від російських повітряних ударів, а також припинення покупки нафти та газу з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Опитування було проведено в четвер і п'ятницю, 3 і 4 березня онлайн на всій території США. Дані показують зростання обурення в Штатах з приводу вторгнення і початку повномасштабної війни РФ проти України, що в останні дні все частіше пов'язано з російськими бомбардуваннями міських районів.

Згідно з опитуванням, близько 74% американців (переважна більшість республіканців і демократів), заявили, що Штати і їх союзники з Організації Північноатлантичного договору мають ввести безпольотну зону в Україні.

80% "двопалатних" американців заявили, що США слід припинити купувати російську нафту.

Більш того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії.

Близько 77% респондентів заявили, що США слід заарештувати активи російських олігархів, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним.

72% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos вважають, що США повинні надати Україні зброю.

Близько 74% американців заявили, що їхня країна має прийняти українських біженців.

Напередодні президент США Джо Байден відкинув ідею безпольотних зон через ризик відкритого конфлікту між силами НАТО і Росією.