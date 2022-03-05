Більшість американців підтримують безпольотну зону над Україною та бойкот російської нафти, - опитування
Переважна більшість жителів США підтримують створення "безпольотних зон" над Україною для захисту від російських повітряних ударів, а також припинення покупки нафти та газу з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Опитування було проведено в четвер і п'ятницю, 3 і 4 березня онлайн на всій території США. Дані показують зростання обурення в Штатах з приводу вторгнення і початку повномасштабної війни РФ проти України, що в останні дні все частіше пов'язано з російськими бомбардуваннями міських районів.
Згідно з опитуванням, близько 74% американців (переважна більшість республіканців і демократів), заявили, що Штати і їх союзники з Організації Північноатлантичного договору мають ввести безпольотну зону в Україні.
80% "двопалатних" американців заявили, що США слід припинити купувати російську нафту.
Більш того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії.
Близько 77% респондентів заявили, що США слід заарештувати активи російських олігархів, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним.
72% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos вважають, що США повинні надати Україні зброю.
Близько 74% американців заявили, що їхня країна має прийняти українських біженців.
Напередодні президент США Джо Байден відкинув ідею безпольотних зон через ризик відкритого конфлікту між силами НАТО і Росією.
Також раніше в Білому домі заявили, що розглядають можливість скорочення імпорту російської нафти в США, хоча і діє обережно, побоюючись різкого стрибка цін на бензин, який призведе до високої інфляції.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО своєю відмовою надати Україні безпольотну зону, по суті дало "зелене світло" для бомбардування міст.
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