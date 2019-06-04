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Конгрес хоче заборонити Штатам виходити з договору про відкрите небо

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 04:38
Конгрес хоче заборонити Штатам виходити з договору про відкрите небо
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У Конгресі вважають, що США повинні модернізувати свої літаки

Комітет палати представників конгресу по збройним силам збирається заборонити США виходити, призупиняти або розривати договір про відкрите небо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.

Покидати Договір, в рамках якого проводяться спостережні польоти, збираються заборонити демократи, які отримали більшість у Конгресі. До цього республіканці звинуватили Росію в порушенні договору про відкрите небо та допускали вихід з угоди.

У законопроекті пропонується все ж лишити можливість для виходу США з договору в тому випадку, якщо глави Пентагону і Держдепартаменту разом звинуватять Росію в порушенні договору, а всі країни-підписанти з цим погодяться.

У комітеті вважають, що для максимально ефективного використання договору, США потрібно модернізувати свої літаки і сенсори, оскільки зараз американці проводять спостережні польоти над Росією на техніці часів 1960-х років. Застарілі літаки погано підходять для екстремальних умов експлуатації.

Комітет конгресу пропонує рішуче відповідати на порушення положень договору з боку Росії, але відзначає, що США повинні дотримуватися взятих в рамках угоди зобов'язань. Конгресмени наголосили, що договір можна використовувати під час криз і нагадали, що США провели польоти над Україною після атаки в Керченській протоці українських кораблів і захоплення моряків ВМС України.

Нагадаємо, в березні 2019 російський військовий літак здійснив спостережний політ над стратегічними американськими військовими базами і об'єктами на заході США в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба.

Договір про відкрите небо було підписано в 1992 році, зараз його учасниками є 34 країни, включаючи США і Росію. В рамках угоди сторони можуть здійснювати спостережні польоти над територіями один одного і вести фото - і відеозйомку.

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