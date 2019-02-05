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Американський літак провів розвідку біля окупованого росіянами Придністров'я

Новини » Політика    05.02.2019 - 16:27
Американський літак провів розвідку біля окупованого росіянами Придністров'я
Фото: літак-розвідник Beech MC-12W Liberty (nationalmuseum.af.mil)

Літак розпочав свій політ близько 12-ї години дня та о 14:30 повернувся у повітряний простір Румунії

Американський літак-розвідник Beech MC-12W Liberty завершив проведення польоту над Україною недалеко від державного кордону з Молдовою поблизу "Придністровської Молдавської республіки". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Літак розпочав свій політ близько 12-ї години дня та о 14:30 повернувся у повітряний простір Румунії.

Американський літак провів розвідку біля окупованого росіянами Придністров'яФото: маршрут польоту Hawker Beechcraft Corp MC-12W Liberty 5 лютого 2019 року (PlaneRadar)

Нагадаємо, 25 січня літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, що призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, провів політ в акваторії Чорного моря. Базується літак на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.

До цього 23 січня військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік узбережжя окупованого Росією Кримського півострова та їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

Також 22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську.

Раніше, 11 січня розвідувальний літак ВПС США вже патрулював окупований Крим. Вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

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