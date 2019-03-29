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Літак ВКС Росії пролетів над США

Новини » Політика    29.03.2019 - 13:44
Літак ВКС Росії пролетів над США
Ілюстративне фото (airwar ru)

Літак вилетів з авіабази Грейт Фоллс

Літак ВКЗ Росії Ту-154М ЛК-1 здійснив спостережний політ над стратегічними американськими військовими базами і об'єктами на заході Сполучених Штатів в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Літак вилетів з авіабази Грейт Фоллс. Він був оснащений обладнанням для фотозйомки і радіолокаційного спостереження.

Також в Каліфорнії російський військовий літак провів політ над авіабазою Едвардс, 42-м заводом ВПС США, де проводиться модернізація та складання стратегічної авіації, авіабазою Ванденберг, де розміщені підземні пускові установки системи протиракетної оборони США, базою ВМС США в Сан-Дієго і рядом інших військових об'єктів.

Нагадаємо, раніше американський літак-розвідник Beech MC-12W Liberty завершив проведення польоту над Україною неподалік від кордону з Молдовою поблизу "Придністровської Молдавської республіки".

Також 22 січня розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснював політ вздовж узбережжя окупованого Криму і поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії в Новоросійську.

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