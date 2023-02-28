Конгресс США заслушает доклады по секретным документам, найденным у Трампа, Байдена и Пенса

Конгресс США рассмотрит вопрос о секретных документах, найденных в резиденциях президента Джо Байдена, экспрезидента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Заседание, на котором заслушают специальных прокуроров, назначенных Минюстом, состоится во вторник, в 16.00 по местному времени. По сообщению издания, группа лидеров Конгресса по обеим партиям соберется на брифинге для рассмотрения вопросов, связанных с обнаружением невозвращенных секретных документов. В частности, будут обсуждаться грифованные файлы, оказавшиеся в частных резиденциях высокопоставленных членов американских властей. На заседании будут лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, а также ведущие демократы и республиканцы в разведывательных комитетах обеих палат. Законодатели имеют самый высокий доступ секретности, чтобы обсуждать эти вопросы. Ожидается, что на заседании будут присутствовать также представители администрации США, которые выскажут свои мнения по этой ситуации.