Конгресс США заслушает доклады по секретным документам, найденным у Трампа, Байдена и Пенса
Конгресс США рассмотрит вопрос о секретных документах, найденных в резиденциях президента Джо Байдена, экспрезидента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Заседание, на котором заслушают специальных прокуроров, назначенных Минюстом, состоится во вторник, в 16.00 по местному времени.
По сообщению издания, группа лидеров Конгресса по обеим партиям соберется на брифинге для рассмотрения вопросов, связанных с обнаружением невозвращенных секретных документов. В частности, будут обсуждаться грифованные файлы, оказавшиеся в частных резиденциях высокопоставленных членов американских властей.
На заседании будут лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, а также ведущие демократы и республиканцы в разведывательных комитетах обеих палат. Законодатели имеют самый высокий доступ секретности, чтобы обсуждать эти вопросы.
Ожидается, что на заседании будут присутствовать также представители администрации США, которые выскажут свои мнения по этой ситуации.
Напомним, что скандал вокруг Трампа начался, когда в августе 2022 года ФБР провело обыск в имении бывшего президента США Мар-а-Лаго во Флориде и обнаружило там секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правила, не сдал в Национальный архив, когда покидал пост главы государства.
Позже в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании было обнаружено 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.
Затем секретные документы нашли и в доме президента США Джо Байдена, находящемся в Уилмингтоне.
В свою очередь Байден заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что содержание документов ему неизвестно.
Позже появилась информация, что в доме Байдена были обнаружены дополнительные секретные документы.
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