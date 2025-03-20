В Конгресс США внесли важную резолюцию по территориям Украины

В США представили двухпартийную резолюцию по Украине. В главном она отвергает любые претензии России на суверенную украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена Брайана Фицпатрика.

"Так же, как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать агрессивную войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой", - подчеркнул конгрессмен.

Фицпатрик отметил, что суверенитет Украины является незыблемым, ее независимость - абсолютной, и любая попытка признать претензии России является предательством международного права и демократических ценностей.

"Именно поэтому, вместе с руководителями делегации Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессменом Майком Тернером и конгрессменом Джерри Коннолли, я представил Резолюцию о непризнании - определяющее заявление о политике США против незаконной войны (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - пояснил он.

Что делает эта резолюция

Конгрессмен заявил, что данная резолюция отвергает любые претензии Российской Федерации на суверенные территории Украины, в частности Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Он отметил, что данная резолюция гарантирует, что ни одна политика или действие США не будет предусматривать признание незаконной российской оккупации.

Также, по его словам, документ закрепляет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов Америки независимости Украины, ее территориальной целостности и международному праву.