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Ермак поговорил с советниками стран G7: Украина не будет торговать суверенитетом и территориями

Украина, Среда 19 марта 2025 22:50
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Ермак поговорил с советниками стран G7: Украина не будет торговать суверенитетом и территориями Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Стремление Украины к миру не означает готовность к компромиссам в отношении суверенитета и территорий. "Красные линии" со стороны Киева остаются непоколебимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак рассказал, что он провел онлайн-разговор с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров стран G7, во время которого они обсудили поддержку международных усилий для прекращения войны России против Украины.

Он также проинформировал партнеров о результатах международных консультаций в Джидде и подчеркнул положительную динамику, которую принесла украинско-американская встреча.

"Обе стороны продемонстрировали конструктивный подход к поиску путей достижения мира. Высоко ценим усилия США и лично президента (США Дональда, - ред.) Трампа", - подчеркнул Ермак.

По его словам, во время разговора он с собеседниками обсудил вопрос гарантий безопасности для Украины.

"Нейтральный статус - не опция. Украина должна стать частью систем коллективной безопасности или построить мощные Вооруженные Силы. Ускоренное вступление в ЕС - это не только стратегическая цель, но и необходимость для укрепления европейской и глобальной безопасности", - подчеркнул руководитель ОП.

В то же время Ермак сообщил, что они коснулись темы компенсационных механизмов и ответственности России за разрушения и потери, нанесенные Украине.

"Россия должна ответить за каждую разрушенную жизнь, каждый разрушенный дом. Больше всего мы стремимся к миру. Но наши "красные линии" неизменны - мы не торгуем ни территориями, ни суверенитетом", - отметил он.

По словам Ермака, советники стран G7 подтвердили поддержку Украины и готовность способствовать реализации инициатив, направленных на достижение справедливого мира.

Напомним, что ранее сегодня Украина донесла до сведения представителей НАТО основные потребности для обеспечения устойчивого мира.

Прежде всего, по данным Минобороны, необходимо усилить оборонительные способности и продолжить поддержку Киева.

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