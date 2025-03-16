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Турция поддержала территориальную целостность Украины перед годовщиной оккупации Крыма

Анкара, Воскресенье 16 марта 2025 14:28
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Турция поддержала территориальную целостность Украины перед годовщиной оккупации Крыма Фото: Турция поддержала территориальную целостность Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция заявила, что поддерживает территориальную целостность Украины. Анкара сделала заявление перед годовщиной оккупации Крыма российскими захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Турции.

"В годовщину аннексии Российской Федерацией одиннадцать лет назад (16 марта) Автономной Республики Крым путем нелегитимного референдума мы еще раз подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму, которая является нарушением международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

МИД Турции отмечает, что продолжает следить за событиями в Крыму, особенно за ситуацией крымских татар, и оставлять их на повестке дня международного сообщества.

Оккупация Крыма

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили главные административные здания Крыма, симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Россия сначала не определяла свою причастность, хотя позже российский диктатор Владимир Путин все же заявил, что это были российские военные.

16 марта в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. Через два дня, 18 марта, Путин объявил о "присоединении" Крыма к России. Именно этот день считается началом аннексии украинского полуострова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз в интервью РБК-Украина рассказал о событиях 11-летней давности и можно ли было избежать оккупации.

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