Турция поддержала территориальную целостность Украины перед годовщиной оккупации Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Турции.

МИД Турции отмечает, что продолжает следить за событиями в Крыму, особенно за ситуацией крымских татар, и оставлять их на повестке дня международного сообщества.

"В годовщину аннексии Российской Федерацией одиннадцать лет назад (16 марта) Автономной Республики Крым путем нелегитимного референдума мы еще раз подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму, которая является нарушением международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Оккупация Крыма

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили главные административные здания Крыма, симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Россия сначала не определяла свою причастность, хотя позже российский диктатор Владимир Путин все же заявил, что это были российские военные.

16 марта в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. Через два дня, 18 марта, Путин объявил о "присоединении" Крыма к России. Именно этот день считается началом аннексии украинского полуострова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз в интервью РБК-Украина рассказал о событиях 11-летней давности и можно ли было избежать оккупации.

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