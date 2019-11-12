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Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго

Новини » В світі     12.11.2019 - 17:09
Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго
Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

Бойовики відкрили вогонь у бік однієї з військових баз Місії ООН

Українські миротворці у складі місії ООН відкрили вогонь по бойовиках одного із незаконних угруповань після провокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, бойовики відкрили вогонь у бік однієї з військових баз Місії ООН. У районі атаки українські екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго супроводжували південноафриканський транспортний вертоліт.

"У відповідь на зухвалі дії бойовиків командуванням Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго було прийнято рішення про негайний вогонь у відповідь. Отримавши відповідний наказ про підтримку наземних сил і координати цілей, пілоти Мі-24 нанесли повітряний удар з використанням штатного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після атаки бойовики припинили вогонь і відступили вглиб джунглів. У результаті нападу жоден український миротворець не постраждав.

Нагадаємо, раніше місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру і безпеки в ДР Конго.

Також РБК-Україна писало, що українські миротворці, військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону місії ООН в Конго, врятували малавійця, який 16 діб провів у джунглях.

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