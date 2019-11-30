ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Конго напали на центр боротьби з Еболою, є жертви

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 12:18
У Конго напали на центр боротьби з Еболою, є жертви
Ілюстративне фото (John Moore/Getty Images)

В результаті нападу загинули 4 медпрацівники

У Демократичній Республіці Конго стався збройний напад бойовиків на центр з боротьби з лихоманкою Ебола, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідмили у Всесвітній організації з охорони здоров'я, бойовики напали на центр боротьби з Еболою в провінції Ітурі. Нападники підпалили автомобілі та будівлі центру. В результаті нападу загинули 4 медичні працівники та ще п'ятеро отримали тяжкі поранення.

Представник ВООЗ повідомив, що після нападу бойовиків працівники центру боротьби з Еболою в Ітурі були евакуйовані, а постраждалих розмістили у місті Гома. Ще один напад на центр боротьби з Еболою стався у провінції Північний Ківу, однак не відомо, чи були там жертви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДР Конго розлючені протестувальники підпалили будівлю місії ООН в Бені. Люди підпалили будівлю на знак протесту проти нездатності урядових та миротворчих сил захистити їх від нападів озброєних бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що в Конго українські миротворці у складі місії ООН відкрили вогонь по бойовиках одного із незаконних угруповань після провокації. Інцидент стався коли українські Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго супроводжували південноафриканський транспортний вертоліт.

У Канаді невідомий на пожежній машині намагався наїхати на перехожих У Нідерландах уточнили кількість постраждалих від нападу невідомого з ножем
Новини України ЭболабойовикинападКонго
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся