У Конго атакували будівлю місії ООН

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Протестувальники підпалили будівлю, оскільки не відчувають себе захищеними від нападів озброєних груп

Будівлю Місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго підпалили протестувальники з числа мирного населення. Про це передає "Укрінформ".

Будівлю місії розташовується у місті Бені. Як прокоментувала цей випадок голова місії ООН у ДРК Лейла Зерругі, люди зробили це на знак протесту проти нездатності урядових та миротворчих сил захистити їх від нападів озброєних груп так званих Союзних демократичних сил (ADF).

"Ми стикаємося з проблемами, з якими дуже важко впоратися, - сказала вона, - бо маємо виступи людей, розчарованих нападами озброєних груп. Загалом у східній частині країни діє близько сотні таких груп", - сказала голова місії.

Нагадаємо, близько двох тижнів тому в Конго українські миротворці у складі місії ООН відкрили вогонь по бойовиках одного із незаконних угруповань після провокації. У районі атаки українські екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго супроводжували південноафриканський транспортний вертоліт.