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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Конфликт России и Азербайджана: чем может закончиться эскалация

Фото: Владимир Путин и Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Россия пока слаба для военного вмешательства на Южном Кавказе и давления на отдельные страны. Кремль поймет, что переговоры лучше, чем конфронтация.

Аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич в комментарии РБК-Украина отметил, что власти Азербайджана заинтересованы не в подчинении России, а в проведении многовекторной внешней политики. Это подчеркивает независимость и настойчивость Азербайджана.

Азербайджан может позволить себе такую позицию после победы в Карабахе, а также благодаря сильной армии и военной поддержки Турции и Израиля. Поэтому силовое давление на Баку малоэффективно.

При этом, по словам аналитика, Москва слаба, чтобы давить военным путем, поэтому позже может перейти к переговорам.

"Из-за конфликта в Украине Россия сейчас слишком слаба, чтобы осуществлять военное вмешательство в регионе Южного Кавказа для давления на отдельные страны. Рано или поздно Кремль поймет, что закулисные переговоры с Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана - ред.) дадут лучшие результаты, чем открытая конфронтация", - отметил Войтасевич.

 

 

Напряжение между РФ и Азербайджаном

Недавно между Россией и Азербайджаном вспыхнул новый конфликт. Его спровоцировали массированные задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, гибель двух человек и полицейские рейды против диаспоры.

В Азербайджане ответили на такие действия Москвы арестами агентов ФСБ и зачисткой пророссийских СМИ. Также Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия.

Стоит напомнить, что этому передавала трагедия с самолетом Азербайджанских авиалиний, который был сбит российской ПВО.

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