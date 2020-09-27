Папа Римський закликав Єреван і Баку вирішити конфлікт без застосування сили

Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/koreanet)

Папа Римський Франциск закликав до миру на Кавказі. Він також закликав Вірменію і Азербайджан відмовитися від силових засобів врегулювання будь-яких розбіжностей в ситуації в Нагірному Карабасі.

Про це понтифік заявив у ході традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

"Надходять тривожні новини з Кавказу. Молюся за мир у цьому регіоні і звертаюся до сторін конфлікту зробити конкретні кроки у напрямку до братерства і розв'язання всіх проблем без використання сили", - сказав Франциск.

Ore 12 - Diretta streaming Angelus con Papa Francesco Опубліковано Vatican News Неділя, 27 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вранці на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.

Після чого глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років. Військове становище також було введено у Вірменії.

Голова Євроради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан терміново припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Крім того, мінська група ОБСЄ закликала Вірменію і Азербайджан відновити переговори для вирішення конфлікту.