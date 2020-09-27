Співголови мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі висловили стурбованість ситуацією в Нагірному Карабасі. В ОБСЄ закликали Вірменію і Азербайджан відновити переговори для вирішення конфлікту.
Про це йдеться в заяві ОБСЄ.
"Ми рішуче засуджуємо застосування сили і шкодуємо про безглуздо втрачених життів, у тому числі серед мирних жителів. Співголови закликають сторони припинити бойові дії і відновити переговори, щоб знайти стійке вирішення конфлікту", - йдеться в заяві.
Також в ОБСЄ закликали сторони прийняти всі необхідні заходи для стабілізації ситуації і знову заявляють, що альтернативи мирного врегулювання конфлікту шляхом переговорів немає.
Нагадаємо, сьогодні вранці на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.
Після чого глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років.
Також воєнний стан у країн ввів прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян.
Голова Євроради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан терміново припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.