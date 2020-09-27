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ЄС закликав до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі

Брюссель, Неділя 27 вересня 2020 14:32
ЄС закликав до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі
ФотО: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабасі до деескалації. ЄС також заявляє про необхідність суворого дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба ЄС.

"Євросоюз закликає до негайного припинення бойових дій, деескалації та суворого дотримання режиму припинення вогню. Потрібне негайне повернення до переговорів без попередніх умов, щодо врегулювання нагірно-карабахського конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - заявив він.

Нагадаємо, раніше мінська група ОБСЄ закликала Вірменію і Азербайджан відновити переговори для вирішення конфлікту.

Крім того, глава Євроради Шарль Мішель закликав Вірменію і Азербайджан терміново припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Зазначимо, вранці 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. В результаті обстрілу постраждали люди. Також повідомлялося про загиблих. Проте точної кількості жертв і потерпілих на даний момент немає.

Після глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки військове положення. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років. Військове становище також було введено у Вірменії.

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