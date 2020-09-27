Відновлення конфлікту Вірменії та Азербайджану: що важливо знати

Нагірний Карабах (flickr.com/photos/varfolomeev)

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах в Нагірному Карабасі. Детальніше про конфлікт двох країн – в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

бойові дії поновилися вранці 27 вересня 2020

Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах

є загиблі і поранені серед цивільного населення

в Нагірному Карабасі і Вірменії введено військовий стан

Конфлікту Азербайджану і Вірменії: що відбувається

Вранці 27 вересня близько 6 ранку на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.

У той же час, в Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

В Азербайджані заявили про “відповідні заходи з метою припинення цієї провокації супротивника і забезпечення безпеки цивільного населення, що проживає поблизу лінії протистояння військ."

Прес-секретрь Міноборони Вірменії заявила про те, що були збиті два вертольоти і три БПЛА Азербайджану.

Հակառակորդը Արցախի ուղղությամբ սկսել է օդային և հրթիռային հարձակում: Ամբողջ պատասխանատվությունը Ադրբեջանի ռազմաքաղքական... Опубліковано Shushan Stepanyan Субота, 26 вересня 2020 р.

В Нагірному Карабасі та Вірменії введено військове положення

У зв'язку з відновленням бойових дій в невизнаній республіці Нагірний Карабах введено військове положення. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.

Як заявив Глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян, “за гуманітарну катастрофу, що загрожує регіону, відповість особисто президент Азербайджану Алієв".

Про введення військового положення заявила і Вірменія. За словами прем'єра Пашиняна, в країні оголошується воєнний стан і загальна мобілізація.

Реакція союзників

На відновлення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією вже відреагували союзники сторін.

В російському МЗС закликали припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Туреччина повністю підтримала бік Азербайджану. За словами офіційного представника президента Туреччини Ібрагіма Калина, "Вірменія порушила перемир'я, напавши на цивільні поселення і ще раз продемонструвавши, що виступає проти миру і стабільності".

Історія конфлікту в Нагірному Карабасі

Нагірний Карабах - це регіон, розташований на Південному Кавказі, на кордоні Вірменії та Азербайджану. На даний момент більша його частина контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською республікою.

Першопричиною бойових дій на цій території став етичний конфлікт між вірменами та азербайджанцями. Кожна з сторін хотіла отримати контроль в регіоні. У 1987 році цей конфлікт переріс у повномасштабні бойові дії, які тривали до 1994 року.

Востаннє загострення конфлікту в Нагірному Карабаху було зафіксовано в липні 2020 року. Азербайджан звинуватив Вірменію в артобстрілі, а Вірменія звинуватила Азербайджан в спробі перетнути кордон військовими на вантажівці.