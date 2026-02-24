RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Конфликт с Ираном и тарифы Трампа вывели цены на золото на исторический максимум

Иллюстративное фото: золото (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Золото дорожает четыре дня подряд до 5230 долларов на фоне новых 15% пошлин президента США Дональда Трампа и крупнейшего за 20 лет взимания войск США в Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Аналитики Bloomberg отмечают, что инвесторы массово расценивают драгоценные металлы как единственный надежный "сейф" в условиях потенциальной торговой войны с ЕС и реальной угрозы военной эскалации на Ближнем Востоке. На фоне этих событий цена уже отыграла 7% падения, наблюдавшегося в начале месяца.

Тарифы и конфликт: что толкает цены вверх

Решение Вашингтона ввести универсальную ввозную пошлину в размере 15% вызвало путаницу среди мировых торговых партнеров. Европейский Союз уже заявил, что такая политика противоречит действующим соглашениям, что повышает риски глобальной рецессии.

В то же время напряженность вокруг ядерной программы Тегерана достигла пика. Опровержение Белым домом беспокойства Пентагона относительно длительной военной кампании лишь подлило масла в огонь, заставляя крупных игроков выходить из государственных облигаций и валют в физическое золото.

Прогнозы банкиров

Большинство ведущих инвестиционных банков прогнозируют дальнейшее тестирование исторического максимума в 5595 долларов за унцию, зафиксированного в конце января. Основными факторами поддержки остаются:

  • Неопределенность политики ФРС: Опасения относительно потери независимости регулятора под давлением Белого дома.

  • Геополитическая премия: Ожидание результатов переговоров с Ираном, которые должны возобновиться на этой неделе.

  • Дефицит альтернатив: Падение доверия к суверенным долгам развитых стран.

По состоянию на утро вторника, цена на слитки консолидировалась выше психологической отметки в 5000 долларов, что, по мнению технических аналитиков, открывает прямой путь к дальнейшему росту в течение весны 2026 года.

 

Читайте РБК-Украина в Google News