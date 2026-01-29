Цена золота продолжает рекордно расти и приближается к 5600 долларов
Цены на золото продолжают стремительный рост и снова в очередной раз за последнее время обновили исторический максимум, превысив отметку 5400 долларов за тройскую унцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщает Reuters.
Во время торгов во вторник спотовая цена золота выросла примерно на 2% - до 5 511,79 долларов за унцию, после того, как ранее достигла рекордного уровня 5 591,61 долларов. Таким образом драгоценный металл продолжил многонедельный рекордный тренд.
Аналитики связывают рост цен с повышенным спросом на защитные активы на фоне глобальной экономической и геополитической неопределенности. Среди ключевых факторов - рост государственного долга, напряженная международная обстановка, а также опасения относительно направления экономической политики в ряде ведущих стран.
Дополнительную поддержку рынку золота оказывают центральные банки, которые продолжают наращивать резервы, а также крупные институциональные инвесторы. По словам участников рынка, интерес к золоту остается стабильно высоким даже несмотря на рекордные уровни цен.
Рост зафиксирован на рынке других драгоценных металлов. В частности, серебро приблизилось к уровню 120 долларов за унцию, тогда как платина также демонстрирует рекордные котировки.
Эксперты отмечают, что в случае сохранения современных глобальных рисков и мягкой монетарной политики ведущих центробанков цены на золото могут и в дальнейшем оставаться на повышенных уровнях.
Цены на драгоценные металлы
Напомним, что еще накануне, 28 января, цена на золото была на уровне более 5200 долларов за унцию. Рост продолжается на фоне ослабления доллара США и оттока инвесторов из суверенных облигаций и валют
20 января стоимость золота впервые в истории превысила уровень 4700 долларов за унцию (151,1 доллара за грамм), тогда как серебро оставалось чуть ниже своего рекордного показателя.
Уже 23 января золото обновило очередной исторический максимум, а серебро и платина продолжили рост цен и также достигли рекордных уровней.