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Конфлікт Вірменії і Азербайджану: Рада закликає сісти за стіл перемовин

Україна, Понеділок 28 вересня 2020 11:29
Конфлікт Вірменії і Азербайджану: Рада закликає сісти за стіл перемовин
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков прокоментував конфлікт Вірменії і Азербайджану. Він підкреслив необхідність сторін сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Сьогодні відбуваються непрості часи і для вірменського, і для азербайджанського народів. Ми як держава занепокоєні тим, що відбувається, бойовими діями. Я і від себе, і від Верховної ради хотів би закликати всіх зробити максимум, щоб не гинули люди, і сісти за стіл перемовин для того, щоб зберегти життя мирного населення і громадян цих двох держав", - заявив глава ВР.

Нагадаємо, Вірменія поки не бачить необхідності в зовнішньому втручанні у військовий конфлікт у Нагірному Карабасі; поки Єреван не планує звертатися за допомогою в організацію Договору про колективну безпеку.

Як писало РБК-Україна, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном у Нагірному Карабасі спалахнув знову вранці 27 вересня: в Міноборони Азербайджану звинуватили Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту, а Міноборони Вірменії звинуватило Азербайджан у ракетному обстрілі і використанні дронів.

Підкреслимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію у зв'язку з конфліктом у Нагірному Карабасі.

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