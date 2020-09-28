Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що зараз відбувається

Фото: військові (facebook.nkrmil)

Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії через Нагірний Карабах. Уряд Вірменії оголосив воєнний стан, а в Азербайджані оголошена часткова мобілізація, що зараз відбувається - в матеріалі РБК-Україна.

Україна зробила заяву через конфлікт Вірменії та Азербайджану

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Україна стурбована ситуацією навколо Карабаху.

"Сторони повинні сісти за стіл переговорів, щоб не гинули люди", - заявив він.

У Алієва назвали конфлікт країн Вітчизняною війною

Помічник президента Азербайджанської Республіки - завідувач відділу зовнішньої політики Адміністрації президента Хікмет Гаджиєв заявив на брифінгу для послів і дипломатів, що відбувається Вітчизняна війна.

"Ми також хочемо бачити реальну позицію держав на даний момент", - заявив він.

В Азербайджані заявили про 26 поранених мирних жителів

Генпрокуратура Азербайджану повідомляє, що за добу кількість мирних громадян, поранених в результаті загострення ситуації в Карабасі, збільшилась до 26.

В МЗС країни також повідомили, що загинули 6 мирних азербайджанців.

Вірменія спростовує взяття військовополонених

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив, що у вірменської сторони немає військовополонених, у тому числі азербайджанського генерала. Раніше цю інформацію поширювала інша сторона конфлікту.

Фото: військові (facebook.nkrmil)

Бої в зоні карабаського конфлікту тривають

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив про продовження обстрілу.

"Противник завдає удари по населених пунктах, удари припадають по місту Мартакерт. Вчора вірменській стороні вдалося зайняти ряд нових позицій", - сказав він на брифінгу.

За його даними, з вірменської сторони є близько 200 поранених військовослужбовців, частина яких переправлена в Єреван.

Реакція світу

Китай закликає Вірменію і Азербайджан до деескалації ситуації в Нагірному Карабасі і діалогу.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив занепокоєння своєї країни збройним протистоянням на вірмено-азербайджанській лінії зіткнення. Він вимагає діалогу сторін.

В МЗС Росії заявили, що у цього конфлікту може бути тільки мирне рішення.

Зазначимо, 27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. У Вірменії заявили про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки (НКР) з боку Азербайджану.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Також президент Азербайджану заявляв про наміри покінчити з конфліктом в Нагірному Карабасі.