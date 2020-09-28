Конфликт Армении и Азербайджана: Рада призывает сесть за стол переговоров

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана. Он подчеркнул необходимость сторон сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Сегодня происходят непростые времена и для армянского, и для азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. Я и от себя, и от Верховной рады хотел бы призвать всех сделать максимум, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров для того, чтобы сохранить жизнь мирного населения и граждан двух государств ", - заявил глава ВР.

Напомним, Армения пока не видит необходимости во внешнем вмешательстве в военный конфликт в Нагорном Карабахе; пока Ереван не планирует обращаться за помощью в организацию Договора о коллективной безопасности.

Как писало РБК-Украина, конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вспыхнул вновь утром 27 сентября: в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в начале обстрелов по всей линии фронта, а Минобороны Армении обвинило Азербайджан в ракетных обстрелах и использовании дронов.

Подчеркнем, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.